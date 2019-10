Dezenove agências da Caixa Econômica Federal (CEF) de Curitiba estarão abertas no sábado (19) e funcionarão em horário estendido nesta sexta (18) e também na segunda (21) e terça-feira (22) da próxima semana para atender mais uma etapa de liberações de saque do FGTS. A nova fase começa na sexta e é para trabalhadores nascidos em janeiro.

Para atender à demanda, as unidades selecionadas (veja a lista abaixo) abrirão duas horas mais cedo, ou seja, a partir das 7h. No sábado, elas terão atendimento das 9h às 15h.

Os saques são de até R$ 500. Trabalhadores nascidos em janeiro e que não têm conta na Caixa precisam ir ao banco. O depósito é automático para quem tem conta-poupança na Caixa aberta até o último dia 24 de julho ou quem autorizou o recebimento em conta-corrente do banco.

Saques de até R$ 100 poderão ser realizados em unidades lotéricas mediante apresentação de documento de identidade original com foto.

Como funciona o saque

O valor sacado será de até R$ 500 por conta vinculada de titularidade do trabalhador, limitado ao valor do saldo tanto das contas ativas (emprego atual) como inativas (empregos anteriores). Por exemplo: se tiver duas contas, uma com saldo de R$ 1.000 e outra com saldo de R$ 2.000, ele poderá sacar R$ 500 de cada uma delas. Se tiver R$ 70 na conta, poderá retirar esses R$ 70.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destacou que 36,9 milhões de trabalhadores com conta no banco já sacaram recursos do FGTS e disse que a instituição está preparada para iniciar os pagamentos para os não correntistas do banco.

A previsão é que essa nova etapa libere R$ 1,8 bilhão a 4,1 milhões de pessoas. “A Caixa tem uma eficiência grande em tecnologia, que permitiu que os saques fossem realizados pelos clientes do banco sem sobressaltos. Agora temos o desafio maior de garantir a operação para os trabalhadores que não têm conta na Caixa”, disse Guimarães.

Agências de Curitiba com mais horário para atendimento

Agência Barão do Serro Azul

Rua Barão do Serro Azul , 20

Agência Bacacheri

Avenida Prefeito Erasto Gaertner 161

Agência Marechal Deodoro

Travessa da Lapa, 670

Agência Praça do Carmo

Rua Marechal Floriano Peixoto 9077

Agência Ahú

Avenida Anita Garibaldi, 2480

Agência Comendador

Avenida Comendador Araújo, 187

Agência Carlos Gomes

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 275

Agência Mercês

Avenida Manoel Ribas, 1681

Agência Portão

Avenida República Argentina, 2813

Agência Santa Felicidade

Avenida Manoel Ribas, 5699

Agência Pinheirinho

Avenida Winston Churchill, 2351

Agência Curitiba

Rua Desembargador Motta, 1499

Agência Nova Orleans

Vereador Toaldo Tulio, 3101

Agência Avenida Brasília

Avenida Brasilia, 6759

Agência Ecoville

Rua João Falarz, 1292

Agência Cidade Industrial

Rua Manoel Valldomiro de Macedo, 2470

Agência Francisco Derosso

Rua Francisco Derosso, 3488

Agência Sítio Cercado

Rua dos Pioneiros, 1171

Agência Bairro Fazendinha

Rua João Dembinski, 3265