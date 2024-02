Procurado por assalto ‘cinematográfico’ a Banco Central é preso no Paraná

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu na manhã desta quinta-feira (29) um homem de 46 anos procurado por tráfico internacional de drogas e suspeito de participar do mega furto ao Banco Central, em Fortaleza, em agosto de 2005. O suspeito estava em Londrina, no norte do Paraná.

A operação também contou com o auxílio da Agência de Inteligência da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (ALI 11CIPM), de Cambé, e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO).

A PM não revelou o nome completo do homem. Ele foi localizado após troca de informações entre os órgãos de segurança de outros estados e a agência de inteligência.

No local onde ele estava, no Centro de Londrina, também foram encontradas e apreendidas 20 munições, uma pistola calibre 9mm e outros objetos que serão analisados pela polícia.

O furto ao Banco Central aconteceu entre os dias 5 e 6 de agosto de 2005. Na ocasião, a quadrilha conseguiu entrar no caixa-forte do banco por meio de um túnel, que foi construído pelos próprios criminosos. A polícia estima que o grupo tenha furtado cerca de R$ 165 milhões.

