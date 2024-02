Entregadores do iFood em Curitiba protestam após atraso de pagamento

Entregadores de Curitiba que prestam serviço para a plataforma iFood se reuniram em um protesto na manhã e tarde desta quinta-feira (29), em frente ao Shopping Curitiba, no Centro da capital paranaense. O maior motivo para a manifestação dos motoboys é o atraso do pagamento semanal, que deveria ter sido realizado na manhã de quarta-feira (28).

Um dos manifestantes, Sulivann Thaigro explica que os entregadores trabalham de segunda-feira a domingo e sempre recebem o pagamento semanal na quarta-feira. “No máximo, eles pagam a gente às 8 horas [de quarta]. Só que dessa vez não pagaram. Passou 20 horas de ontem, 8 horas de hoje e nada. A gente já queria reivindicar faz tempo, ai aproveitamos essa brecha”, relata Thaigro.

De acordo com ele, cerca de 100 entregadores se reuniram em frente ao shopping. O local foi escolhido por ser um dos pontos em que há mais movimento de entregas pelo iFood. “Aqui é o lugar que sai mais pedido. Dentro do shopping tem bastante coisa e sai bem mais pedidos”, diz o motoboy.

Na chegada, os manifestantes deixaram as motos em frente ao shopping. Entretanto, pouco tempo depois agentes da Guarda Municipal (GM), que realizaram acompanhamento preventivo da ação, pediram para que as motos fossem retiradas do local. Para continuar com o protesto, os entregadores empilharam as bags em frente a doca do shopping, local onde os pedidos são retirados.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Motoboys protestam e reclamam sobre condições de trabalho no iFood

Apesar da falta do pagamento ter sido o motivo principal para a reunião dos trabalhadores, a classe possui outras reclamações. Um dos pontos apresentados por Thaigro é a dificuldade em conseguir conversar com alguém dentro da plataforma.

“A gente não tem retorno, a gente só fala com robô no aplicativo. Isso que deixa a gente chateado”, reclama. Ele acrescenta que mais motoboys se reuniram em outros pontos de Curitiba para protestar. “É geral, ninguém recebeu”.

Além dessas situações, os entregadores do iFood também reclamam da demora na liberação do pedido; de receberem apenas R$ 3,50 como adicional em dias de chuva; da taxa de espera quando o cliente demora para receber o pedido; da falta de valorização da profissão.

Cansado dessa situação, o representante da classe anseia por condições melhores no trabalho: “Nós temos que lutar, senão ninguém luta por nós”.

A reportagem da Tribuna do Paraná tenta contato com o iFood.

