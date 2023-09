Um policial militar do Paraná quebrou o vidro de um carro que estava estacionado sob um sol escaldante em Toledo, no Paraná, para salvar a vida de um cachorro que estava preso no veículo por mais de uma hora. O calor estava nas alturas e um homem que passou pelo veículo percebeu o cachorro latindo no porta malas.

O policial utilizou um cassetete para quebrar o vidro do carro e após o resgate foi aplaudido pela população que acompanhava a situação de maus tratos.

Logo que resgatado, os policiais deram água e levaram o cão para a sombra. Ele estava tremendo e recebeu carinho da equipe policial. Uma mulher dona do carro chegou ao local instantes e recebeu voz de prisão por maus tratos. Os donos ficaram presos até a audiência de custódia e podem pegar até 5 anos de prisão.

Segundo o Simepar, o calor em Toledo na hora do resgate estava acima dos 30ºC. “O animal apresentava sinais de debilidade de saúde, estava ofegante, tremulo e com alta temperatura corporal”, explicou o tenente Eduardo Correa Peres, da Polícia Militar.

Delegado avalia atuação de policiais

Em um vídeo postado em seu perfil no Instagram, Matheus Laiola, delegado deputado estadual pelo Paraná, explicou a atuação da polícia, bem como a decisão correta em quebrar o vídro do carro para o resgate do cachorro.

