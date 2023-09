A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta-feira (20) as informações sobre o laudo do mega engavetamento que aconteceu no km 136 da BR-277, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba (RMC), no dia 2 de setembro. O documento aponta que 128 veículos e 94 pessoas se envolveram no acidente.

O engavetamento causou a morte de cinco pessoas que estavam em três veículos de passeio. No Chevrolet S10: duas vítimas mortas; no veículo Volkswagem T-Cross: uma vítima morta e outra com lesões graves; e no Renault Kwid: duas vítimas mortas.

LEIA TAMBÉM:

>> Avião monomotor que caiu na RMC estava com certificado vencido

>> Empresa tem contrato rompido e obra de delegacia na RMC é saqueada por marginais; Vídeo!

Além das vítimas fatais, 12 pessoas sofreram lesões leves ou graves. Como todos os mortos estavam em carros, a PRF concluiu que as vítimas foram prensadas entre dois veículos de carga.

Causa do engavetamento na BR-277

O laudo da PRF atribui que o engavetamento na BR-277 foi causado por nevoeiro intenso, o que fez com que a visibilidade dos motoristas ficasse “extremamente reduzida”. O documento também aponta que a frenagem tardia dos condutores contribuiu para o acidente e grande número de veículos envolvidos.

“Conforme constatado em perícia de local de acidente, considerando os vestígios (destroços dos veículos e extensão do engavetamento), conclui-se que o fator determinante do acidente foi o intenso nevoeiro no local (visibilidade extremamente reduzida), alinhado à reação tardia ou ineficiente dos condutores”, informa a PRF.

Laudo fala sobre placas de sinalização em área de acidente em Balsa Nova

A PRF relembrou alguns detalhes do acidente. O documento revela que a BR-277 permaneceu interditada no sentido Ponta Grossa desde o início do acidente. A rodovia foi totalmente liberada no domingo (03), por volta das 13h20.

Já no sentido Curitiba não houve bloqueio total. “Entretanto, na manhã do dia 03 foi realizada operação “pare-e-siga” para escoar o volume de veículos presos por causa da interdição da via, numa tentativa da PRF em diminuir os transtornos aos usuários”.

A polícia também reforça no laudo que a rodovia conta com placas que sinalizam a velocidade máxima permitida e a possibilidade de neblina no trecho.

Você já viu essas??

EITA!!!! OVNI em Matinhos? Ufólogo analisa vídeo que chamou a atenção de muita gente! BARBARIDADE! Médica é morta durante tentativa de assalto no Paraná após jantar em família SÓ PROBLEMA!!! ‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes