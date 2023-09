O que era para ser uma Delegacia Cidadã na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba, está se tornando uma verdadeira dor de cabeça para vizinhos que acumulam reclamações do local que está praticamente abandonado pelo poder público. A delegacia tinha previsão de inauguração em 2021 – quando o Governo do Estado do Paraná anunciou a reta final das obras. Porém, até agora nada foi feito e o local, que era para prestar atendimentos na área de segurança para a população já foi até alvo de furtos e vandalismo. Vizinham relatam que o local está sendo saqueado cada dia que passa.

Em 2022 a Tribuna do Paraná mostrou o problema que a obra estava enfrentando. Na época, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná (Sesp), era aguardada a construção de um muro de contenção que seria realizada pela empreiteira responsável pela obra. Enquanto isso não acontecia, o prédio foi alvo de furtos e vandalismos. Marginais levaram fiações elétricas, deixaram janelas quebradas e até buracos no teto. Vizinhos do local contaram à reportagem da Tribuna que até o ar-condicionado e os geradores de energia foram danificados e alguns até roubados.

O projeto que é avaliado em quase R$ 4 milhões pretende substituir as duas delegacias da cidade, sendo elas a Delegacia de Polícia de Colombo (sede) e a do Alto Maracanã.

População na bronca!

Moradores do bairro Santa Terezinha II – onde fica localizada a Delegacia Cidadã de Colombo – estão na bronca. A obra nunca termina e a violência na região só aumenta.

A aposentada Nilza do Rocio, de 60 anos, comentou sobre a falta de segurança na região e o descaso por parte do poder público. Assista a seguir!

O analista de patrimônio, Sergio kotlevski, 47 anos, morador no bairro, relata que os furtos no prédio da Delegacia Cidadão são recorrentes. “Estávamos esperando que viesse a delegacia para trazer mais segurança, mas a obra parou, e aí o pessoal entrou, tirou porta, cabo elétrico, ar-condicionado que já estava instalado, entraram em casa de vizinhos para assaltar. Ficavam ali dentro. Agora colocaram câmeras de segurança, mas não adianta nada. Quem paga a conta somos nós”, afirma.

Contrato rompido!

Em nova visita ao local de pouco mais de 1 mil metros², foi possível perceber que o muro de contenção nas laterais da delegacia já foi construído. Mas e agora, o que falta para que a delegacia comece a funcionar?

De acordo com a Sesp, a empresa contratada para realizar as obras teve o contrato rescindido por não cumprir com um termo de ajustamento de conduta. Ainda de acordo com a Sesp, está sendo realizado um levantamento para ver o que ainda precisa para a finalização da construção.

E aí, Sesp?

Em nota à Tribuna do Paraná, a Secretaria da Segurança Pública informa que a obra da Delegacia Cidadã de Colombo está com 81,28% concluída, ou seja, ainda não se encontra em condições de uso. “Para melhor atender a população da região e em menor tempo possível a Secretaria das Cidades (SECID) em conjunto com a SESP, está providenciando a nova licitação do remanescente de obra, paralelamente ao processo de rescisão contratual e penalidades a empresa que anteriormente executava a referida obra”, diz a nota.

Delegacia Cidadã

O novo módulo da Delegacia Cidadã de Colombo prevê espaços separados para atendimento seletivo às vítimas e agressores, em ambientes isolados para crianças, adolescentes, mulheres e idosos, e também inclui salas para advogados e para a Polícia Militar.

O local também contará com a acessibilidade para pessoas com dificuldades motoras e banheiros adaptados.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, os departamentos de atendimento e investigação serão unificados, facilitando a troca de informações entre os delegados e investigadores e o andamento dos inquéritos.

Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná

