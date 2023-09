No Centro

Um casarão antigo localizado na Alameda Cabral, no Centro de Curitiba, desabou no início da noite desta terça-feira (19). Apesar de estar abandonado, o imóvel era constantemente visitado por moradores de rua, desocupados e usuários de drogas. Os escombros se espalharam na calçada e rua.

O Corpo de Bombeiros foi ao local para realizar buscas. Havia a suspeita de que pessoas poderiam estar no imóvel durante o desabamento. Até as 20h, no entanto, nenhuma vítima havia sido localizada.

Segundo um leitor da Tribuna que preferiu não se identificar e entrou em contato pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias (41 9 9683-9504), carrinheiros teriam retirado os caibros da construção, o que pode ter ocasionado o desabamento do telhado.

Chove forte na capital paranaense desde o final da tarde, com ventos de força moderada. O temporal veio após um dia bastante quente em toda a região.

