Alô Novo Mundo e região sul de Curitiba! A partir do dia 26 de setembro, o Grupo Jacomar inaugura sua 18ª loja. A loja Pedro Gusso terá 9.500 m², gerando mais de 130 empregos diretos e com um investimento de R$ 35 milhões.

O supermercado é o primeira da rede desta região na capital paranaense. O Jacomar Pedro Gusso terá o maior Espaço Gourmet da rede com buffet e serviço diário de alimentação, além de cardápio especial com opção de lanches práticos para facilitar a rotina dos moradores da região. Anexo à loja os clientes ainda contarão com mais de 200 vagas de estacionamento coberto e 21 caixas, quatro deles no modelo de autoatendimento.

A loja também contará com serviços de barbearia, clínica de estética, vestuário, calçados, alimentação e quiosques com serviços diversos. “Todo o nosso esforço é para oferecer sempre o melhor aos clientes da rede, garantindo bom atendimento e qualidade nos serviços para todos que frequentam nossas lojas. Temos planos de expansão ainda maiores e a inauguração desta nova unidade é uma grande satisfação e também uma forma de honrar a história do Jacomar”, disse Harri Pankratz, diretor-presidente do Grupo.

A expansão faz parte do objetivo de ampliar cada vez mais o atendimento. A origem da rede aconteceu em 1966 com Jacob e Maria Pankratz, falecida em 2021, e seus 8 filhos, que hoje administram o grupo. O negócio que começou com uma pequena mercearia, no bairro Boqueirão, hoje conta com 18 lojas, 3 autopostos e um moderno centro de distribuição em Curitiba e Região Metropolitana e mais de 2.700 colaboradores.

+Leia mais! Supermercado de Curitiba aposta em tradição de família, na contramão da concorrência

“O cliente que frequenta o Jacomar sabe que encontrará atendimento especial como por exemplo no açougue, com o corte de carnes no balcão, a pedido do cliente. Na Padaria e Confeitaria, ele encontra produtos artesanais e pães frescos, além de contar com um hortifruti abastecido diariamente, através da parceria que temos com produtores regionais”, contou Harri.

Novo Jacomar em Curitiba

Durante a primeira semana de funcionamento da nova loja, quem passar pelo Jacomar na rua Pedro Gusso, 1089, vai poder aproveitar atrações como o tradicional bolo de inauguração, oficinas com balões e pintura de rosto, shows com personagens, carrinhos de algodão doce e pipoca, cabine fotográfica e brinquedos infláveis para a criançada. Os adultos poderão participar de blitzes com diversos brindes, além de degustações de produtos da loja.

“Convidamos todos os moradores da região a prestigiar essa nova loja e conhecer o motivo de o Jacomar conquistar tanto espaço em Curitiba e Região Metropolitana”, completou o diretor.

Por fim, a nova loja Jacomar vai seguir a tradição, a de não abrir aos domingos, um princípio que não se altera desde a década de 1960.

Serviço: Jacomar Pedro Gusso

Endereço: Rua Pedro Gusso, 1089, Novo Mundo, Curitiba

Horário de atendimento: Segunda a Sábado: 8h às 22 horas

Você já viu essas??

EITA!!!! OVNI em Matinhos? Ufólogo analisa vídeo que chamou a atenção de muita gente! BARBARIDADE! Médica é morta durante tentativa de assalto no Paraná após jantar em família SÓ PROBLEMA!!! ‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes