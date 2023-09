“Estou sem chão, estão deixando os nossos filhos na rua. Não deram satisfação e estão colocando mais de 400 estudantes sem colégio para 2024 ”, desabafou uma mãe ao ter conhecimento de que os cursos de Ensino Técnico, Profissionalizantes e Ensino Médio Integrado do Centro de Educação Profissional do Irmão Mário Cristóvão (TECPUC), serão fechados no fim deste ano. Além disso, professores foram comunicados por e-mail que estão sendo demitidos. Integrante do Grupo Marista, o TECPUC prepara jovens e adultos para o mercado profissional há mais de 30 anos.

O aviso oficial aos pais ocorreu em uma reunião na noite de segunda-feira (18) no auditório John Henry Newman, anexo à biblioteca da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). O anúncio provocou revolta, xingamentos, angústia e desespero nos responsáveis pelos estudantes. O motivo do fechamento dos cursos de Ensino Médio Técnico em Administração e Ensino Médio Técnico em Informática não foi informado pelos diretores da instituição, o que provocou ainda mais alvoroço.

Leticia Gaziri, mãe de uma adolescente de 16 anos, e responsável pela frase no começo da reportagem, não conseguiu dormir e está abalada com o que presenciou. “Minha filha está arrasada, os nossos planos foram destruídos depois de muito trabalho, estudo e suor. Tem aluno que já não foi para aula nesta terça-feira (19), já pensou no professor que recebeu a demissão e vai ter que seguir até o fim do ano? O diretor do TECPUC falou que iria fechar o colégio esse ano, e estaria tentando uma parceria com o SESI. A grade curricular dos alunos não bate com nenhum colégio, ou seja, precisaria de adaptação. A minha filha teria que retornar para o primeiro ano, sendo que 2024, ela faria o vestibular”, reforçou Leticia.

Para André Luiz Mayer, pai de um adolescente no 1º ano do Ensino Médio Técnico em Informática, a direção da instituição foi cruel com alunos que sonham com uma profissão. “No nosso caso, houve um amplo estudo pela escolha do TECPUC, e da promessa do diploma técnico em Informática. Foi informado que alocariam um balcão de negociação para incluir os alunos no SESI, de onde eu já tinha retirado meu filho, pois a mensalidade havia subido em demasia. Faltou sensibilidade com o investimento e escolha feita pelos pais em busca de um possibilidade de uma profissão aos alunos”, descreveu André

Gestão Marista

Desde janeiro de 2022, a gestão da TECPUC está sendo compartilhada entre o Marista Brasil, responsável pelo Ensino Médio Integrado, e a PUCPR, responsável pelo processo de descontinuidade e encerramento dos cursos profissionalizantes, técnicos subsequentes, extensão e cursos in company.

Na reunião com os pais, foi informado que existe a possibilidade de alguns alunos serem transferidos para o Colégio Marista Santa Maria, no bairro São Lourenço. No entanto, o custo da mensalidade é maior que o TECPUC, e ainda tem a questão de distância para alguns pais.

“O valor é bem superior ao que eu pago mensalmente, quase três vezes, e é do outro lado da cidade. Quando matriculei a minha filha no primeiro ano, era obrigatório comprar o material dos três anos. E agora, colocamos os livros na rua ao lado dos nossos filhos? Isso é revoltante, estão jogando a responsabilidade total para os pais. Queremos somente o que foi combinado, que nossos filhos terminem os cursos ”, completou Letícia.

Os pais estão se mobilizando para realizar na quarta-feira (20), uma manifestação em frente ao TECPUC, que fica anexo ao Campus Prado Velho da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Além disso, os responsáveis já estão formalizando ações individuais e conjuntas em órgãos de apoio ao consumidor como Reclame Aqui e Procon-PR.

E aí, TECPUC?

Em nota, a TECPUC confirmou que irá encerrar as atividades em 2023, e que estará oferecendo suporte aos impactados. “Após extenso estudo, o TECPUC decidiu encerrar suas atividades ao fim do ano letivo de 2023. A instituição lamenta o encerramento das atividades e informa que ao longo de sua existência, o TECPUC atuou na formação de jovens hoje aptos a desenvolver-se profissionalmente.

A instituição valoriza a dedicação e o comprometimento dos envolvidos e acredita que os frutos desse trabalho serão colhidos por um longo tempo, tornando a missão de educar transformadora para todos que participaram desta caminhada.

Os colaboradores impactados já foram informados e estão recebendo suporte neste momento. Da mesma forma, os estudantes e familiares estão sendo acompanhados e assistidos pela instituição para facilitar a transferência para outras escolas de ensino regular ou técnico na cidade”, diz a nota.

