Os tripulantes do avião monomotor que caiu em Doutor Ulysses, na Região Metropolitana de Curitiba, tiveram os nomes divulgados nesta terça-feira (19). O piloto era Carlos Roberto Frascesconi, 69 anos, morador União da Vitoria, e Cristiano Cloda, 48 anos, residente em Mallet.

O avião faria imagens aéreas da rota entre Siqueira Campos, na região norte do Paraná, e Cerro Azul, na Região metropolitana, distante cerca de 88 quilômetros de Curitiba. Os nomes foram revelados pelo telejornal Meio Dia Paraná, da RPC.

+Leia mais! Casas Bahia realiza saldão dentro do Centro de Distribuição da Grande Curitiba

Segundo os bombeiros, moradores da região disseram ter visto a aeronave voando baixo e, na sequência, escutaram um barulho forte. Com isso, as pessoas iniciaram a buscar pelo avião que foi encontrando em uma ribanceira. A aeronave não explodiu com o impacto. Os corpos foram levados ao Aeroporto do Bacacheri e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), de Curitiba.

FAB investiga queda de avião na grande Curitiba

A FAB comunicou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) irá conduzir a investigação para identificar possíveis causas do acidente, além de encontrar maneiras de prevenção para que novos acidentes com características semelhantes não ocorram.

Você já viu essas??

EITA!!!! OVNI em Matinhos? Ufólogo analisa vídeo que chamou a atenção de muita gente! BARBARIDADE! Médica é morta durante tentativa de assalto no Paraná após jantar em família SÓ PROBLEMA!!! ‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes