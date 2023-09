Um avião monomotor com dois tripulantes está desaparecido desde a noite de domingo (17), na Região Metropolitana de Curitiba. O avião faria a rota entre Siqueira Campos, na região norte do Paraná, e Cerro Azul, na região metropolitana, distante cerca de 88 quilômetros de Curitiba.

O avião saiu às 10h da manhã e tinha o retorno previsto para 16h. O piloto é de União da Vitória e o passageiro é de Mallet, cidades da região sul do estado.

“Recebemos solicitação via 193, onde foi relatado que um monomotor com dois tripulantes saiu de Siqueira Campos para fazer imagens aéreas da região de Dr. Ulisses até Cerro Azul, sobrevoando Jaguariaíva”, informou o Corpo de Bombeiros para a RPC.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a situação foi repassada para a Aeronáutica. A Força Aérea Brasileira (FAB) ainda não emitiu nota sobre o ocorrido nesta segunda-feira (18).

