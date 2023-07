A Polícia Federal (PF) prendeu na sexta-feira (14) Anderson Robson Barbosa, suspeito de matar a esposa e a filha no ano passado em Sakai, a 500 quilômetros de Tókio, no Japão. Segundo a PF, a prisão aconteceu em São Paulo (SP). De acordo com a polícia japonesa, Manami Aramaki, de 29 anos e a filha Lily, de 3 anos, foram encontradas mortas no apartamento que moravam com sinais de facadas no dia 24 de agosto de 2022.

Anderson é natural de Londrina, norte do estado. Em nota, a PF informou que o mandado de prisão do Japão não tinha validade no Brasil. A partir disso, foi expedido mandado de prisão pela Justiça Federal de Curitiba em razão de pedido de cooperação jurídica internacional enviada pelo Japão.

Anderson, que é nascido em Londrina, norte do Paraná, será trazido para Curitiba, onde deve ficar na carceragem da PF, e não será extraditado.

