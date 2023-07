Um carro desgovernado atingiu, na manhã deste domingo (16), um ponto de ônibus da Avenida Brasília, no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Testemunhas viram o motorista fugir do local, por sorte não tinha ninguém no ponto.

De acordo com a informação repassada para a Polícia Militar, testemunhas ouviram um forte barulho provocado por vidros quebrados e a placa de ferro que dá apoio as pessoas ficando completamente torta. Um cartaz de publicidade foi arrancado, deixando estilhaços expostos na calçada e avenida. Após a colisão o motorista saiu em alta velocidade rumo ao bairro.

A polícia chegou a fazer buscas para tentar localizar o suspeito com auxílio de câmeras dos comércios.

