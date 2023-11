O Paraná será a sede de uma nova fábrica de produção de malte para a indústria cervejeira. O investimento, conforme o governo estadual, é de R$ 500 milhões e a planta será instalada em Guarapuava, no Centro-Sul do Estado. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (24), pelo governador Ratinho Junior (PSD) e empresários da cooperativa Agrária, na Alemanha, em visita à Ireks, gigante global especializada em ingredientes para panificação, confeitaria e alimentos.

O empreendimento será tocado pela Ireks do Brasil, joint venture formada pela cooperativa e pela empresa alemã, e foi incluído no programa de incentivos fiscais do Governo do Estado. A nova indústria começará a ser construída no primeiro trimestre de 2024, com previsão de iniciar a operação em 2026. A empresa vai ser a primeira no Brasil a produzir maltes especiais, produto que hoje é importado, para abastecer o mercado nacional. A previsão é gerar cerca de 400 empregos diretos e indiretos.

Com esse novo empreendimento, o Paraná vai se consolidar ainda mais como maior produtor de cevada do País. Em 2022 foram produzidas 355 mil toneladas no Estado, um crescimento de 11% em relação a 2021 (302 mil toneladas). O setor tem Valor Bruto de Produção Agropecuária de R$ 580 milhões no Paraná. O Brasil produziu cerca de 521 mil toneladas no ano passado, de acordo com dados do IBGE.

Governador Ratinho Junior, em visita à fábrica da Ireks, na Alemanha. Foto: Jonathan Campos/AEN

Maltes especiais

A Agrária e outras cinco cooperativas paranaenses também estão à frente Maltaria Campos Gerais, fábrica em Ponta Grossa que tem investimento previsto de R$ 3 bilhões e também conta com apoio do Governo do Estado. A planta industrial está em fase final de construção e ainda neste ano serão iniciados os testes de produção. No primeiro trimestre de 2024 a indústria já deve estar operando. Serão processados 240 mil toneladas de malte por ano.

“Junto com a Agrária, que é uma cooperativa paranaense que fatura R$ 8 bilhões por ano, anunciamos essa planta de maltes especiais que será feita em Guarapuava e que receberá um investimento de R$ 500 milhões, gerando mais empregos e renda para os paranaenses”, afirmou Ratinho Junior.

“Essa será a primeira maltaria do Brasil com maltes especiais, uma indústria altamente tecnológica, e que ajudará a consolidar o Paraná como o maior produtor de cevada e de malte do Brasil. Praticamente 70% de todo o malte produzido no País hoje é do nosso estado, o que faz com que as maiores cervejarias brasileiras estejam instaladas no Paraná pela disponibilidade de boa matéria-prima”, complementou.

Ireks

Fundada em 1856, a empresa Ireks tem uma longa história na produção de produtos para a indústria de panificação, incluindo fermentos, melhoradores de massa, misturas de pão e outros ingredientes essenciais para a produção de produtos assados.

Negociações na Alemanha

Ainda na Alemanha, o governador visitou nesta semana a Petkus, uma gigante mundial de processamento de sementes que pode instalar a sua primeira fábrica brasileira no Paraná. Atualmente, a Petkus possui escritórios de representação em 16 países, incluindo o Brasil, onde está presente há 10 anos, mas sem uma unidade industrial instalada.

A comitiva ainda visitou a fábrica da Krone na cidade de Spelle. A empresa centenária é líder na fabricação de equipamentos e tecnologia para o setor agrícola e de transporte e inaugurou, no final de setembro, um Centro de Treinamento em Castro, nos Campos Gerais, em parceria com a Bouwman.

