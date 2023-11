Boletim da manhã desta sexta-feira (24) da Defesa Civil de Curitiba indica que mais de 15 bairros sofreram as consequências do temporal que atingiu a cidade nas últimas horas. Curitiba registrou rajadas de vento de 22,7 km/h e um acumulado de 18 milímetros, o suficiente para derrubar árvores e causar alagamentos em vários pontos da cidade. No parque Tingui uma ponte foi interditada.

Segundo a estação pluviométrica da Defesa Civil localizada no Centro, nas margens do córrego Bigorrilho, foram registrados 18,0 mm de chuva. Foi a estação que mais registrou um acumulado pluviométrico. A rajada de vento foi de 22,7 km/h, registrado na estação do Simepar, no bairro Jardim das Américas.

A ponte do Parque Tingui no momento segue interditada, devido a inundação no local. Veja abaixo outras ocorrências registradas pela Defesa Civil de Curitiba:

Quedas de galhos e árvores: 13 solicitações, nos seguintes bairros: Prado Velho, Boqueirão, Alto da Glória, Juvevê, Abranches, Caximba, Capão da imbuia e Mossunguê.

Erosão: 4 solicitações, nos seguintes bairros: Santa Felicidade e CIC;

Alagamento: 05 solicitações, nos seguintes bairros: Pilarzinho, CIC, Boa Vista, São Braz e Cajuru;

Risco Estrutural: 2 solicitações, nos seguintes bairros: Santa Felicidade e Cajuru;

Entrega de Lonas: 2 solicitações, nos bairros Cajuru e Parolin.

Deslizamento: 03 solicitações, nos bairros: Cajuru, Mossungue e Boqueirão. Na Rua Luiz Gualdezi, um deslizamento causou um bloqueio total da via.

Deslizamento na Rua Luiz Gualdezi. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

