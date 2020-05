O governo do Paraná quer chegar a 40 mil testes semanais do Covid-19 como estratégia de combate à doença, ou seja, uma média de 5,6 mil por dia. O coronavírus já causou 127 mortes no Paraná, sendo 34 apenas em Curitiba, segundo boletim desta segunda-feira (18). A informação foi divulgada pelo governador Ratinho Junior, em entrevista ao telejornal Meio Dia Paraná, na RPC, segunda.

Dentro de um mês, segundo o governador, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) conseguirá fazer 40 mil diagnósticos por semana, tendo como meta 200 mil paranaenses testados em um período de até 90 dias. Os testes utilizados serão os RT-PCR, considerados padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que já estão sendo encaminhados aos municípios. As amostras serão coletadas e depois encaminhadas ao Laboratório Central do Paraná (Lacen-PR). Até o final desta semana a meta é completar 5 mil testes.

Nesta terça-feira (19) o governo anunciou ainda que passa a contar com o laboratório do Hospital Universitário de Londrina, que será o 17º do estado a fazer as análises. “A testagem em massa nos dará uma radiografia importante para tomar decisões”, disse o governador na entrevista.

Isolamento

Ratinho Jr reforçou ainda a importância do isolamento social, a principal medida de combate ao avanço do coronavírus. Recentemente o secretário de Saúde do Paraná Beto Preto, inclusive ressaltou que essa medida segue até a pandemia perder força. “Não existe vacina ou remédio comprovado que resolva o problema da Covid-19. O isolamento social e o uso de máscara são o grande remédio para o momento, especialmente para as pessoas com mais de 60 anos e outros grupos de risco”, destacou. Fica o alerta contra golpistas que tentam “vender” e cura do coronavírus.

A questão da testagem e isolamento poderão evitar o lockdown, medida que prevê o bloqueio total de comércio e empresas, que por sinal já foi adotada em bairros de Campina Grande do Sul, e que afeta diretamente a economia. “Queremos passar por essa pandemia com o menor prejuízo de vidas e também o menor prejuízo na economia. É um ponto de equilíbrio difícil de alcançar”, disse. Em Curitiba, o mesmo discurso foi utilizado pela secretária de saúde Márcia Huçulak, que alertou a importância do isolamento para evitar o lockdown.

No final de março Ratinho Jr anunciou a liberação de R$ 1 bilhão na economia para minimizar os impactos do coronavírus.

