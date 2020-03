O governador Ratinho Jr anunciou nesta sexta-feira (27) pacote de R$ 1 bilhão para amenizar o impacto do coronavírus na economia do Paraná. O pacote será destinado à manutenção de empregos e salários em micro, pequeno e médios empreendimentos, bem como os profissionais autônomos.

“Esse pacote de investimentos é para atender e proteger o emprego. Vivemos crise de saúde e na economia, que acaba sendo atingida. É a pior crise desde 1975, quando tivemos a geada negra, que arrasou plantações de café”, explica o governador.

A expectativa é atingir 40 mil empreendedores em todo o estado e gerar um impacto financeiro de R$ 6 bilhões. “O foco do pacote é para pequenas, micro e médias empresas, para que o maior número de pessoas tenham a capacidade de tocar a vida ao longo dos próximos 60, 90 dias”, enfatiza o governador.

O governo do estado também irá prorrogar alguns prazos de empréstimos e pagamento de impostos. No caso do Programa Paraná Competitivo, uma das principais linhas de crédito do estado, os prazos serão estendidos para 12 meses. Já no pagamento do ICMS, o governo prorrogou por 90 dias o pagamento do imposto de 277 mil empresas que fazem parte do Simples Nacional.

No caso das empresas terceirizadas que prestam serviço ao estado, o governo encaminhou um projeto de lei à Assembleia para que os contratos só sejam mantidos se houver manutenção dos empregos.

Contingenciamento

No pronunciamento desta sexta, o governador também anunciou contingenciamento de R$ 321 milhões para serem destinados à saúde no enfrentamento ao covid-19. “O Paraná está preparado para enfrentar esse problema na área da saúde e na área da economia também”, afirma Ratinho Jr.

Assista ao pronunciamento do governador Ratinho Jr.

TRANSMISSÃO Posted by Governo do Estado do Paraná on Friday, March 27, 2020

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).