Um dia após a morte por coronavírus de mãe e filha, de 84 e 64 anos, nesta terça-feira (12), a prefeitura de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, decretou lockdown para três áreas da cidade: Capivari (Barragem), Ribeirão Grande e Jaguatirica. O lockdown tem como objetivo a contenção do avanço do coronavírus e pode durar 15 dias, podendo ser prorrogado. Até o boletim desta quarta-feira da Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa), a cidade tinha 12 casos confirmados, três mortes e cinco recuperados. O terceiro óbito na cidade é de um homem de 84 anos no bairro Paiol da Baixo.

As duas mulheres vítimas da covid-19, segundo a prefeitura de Campina Grande do Sul, moravam na região de Jaguatirica. Elas estavam internadas desde a semana passada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, também na RMC. Além das duas vítimas, outra mulher, de 54 anos, também filha da idosa que não resistiu ao coronavírus está internada em estado grave e respirando com ajuda de aparelhos.

“Ele trabalha em Cajati ( São Paulo) e mora em Jaguatirica, onde tem a chácara. O tio foi orientado a se cuidar, mas mesmo assim acabou infectando os familiares. Toda a família está apavorada e foi pedido para que todos façam exames. Uma tragédia.

A gente pensa que não vai acontecer perto da gente, mas é preciso se cuidar. A doença é silenciosa”, disse Jorge Prado, integrante da família atingida pelo coronavírus.

A prefeitura da cidade informou ainda que o marido da paciente morta testou positivo e encontra-se isolado, em sua própria residência. O homem, também de 54 anos, estava trabalhando até poucos dias atrás na região do Vale do Ribeira. A prefeitura suspeita que ele tenha contraído o vírus lá e passou para os familiares.

Além deles, uma jovem de 23 anos, nora do casal, também está com o vírus, mas não apresenta sintomas e segue em isolamento absoluto.

Ericlis Caron, neto e sobrinho das vítimas fatais do coronavírus em Campina Grande do Sul, gravou um vídeo emocionante, onde contou sobre como a doença abalou a família e os trâmites dos casos confirmados.

LUTO! LUTO!Explicando sobre o falecimento da minha tia e avó pelo CORONAVíRUS (COVID-19)Assista até o fim, tem uma mensagem pra vc que ainda não acredita que o vírus pode te afetar, compartilha pra nós conscientizarmos o máximo de pessoas ❤️🙏 Posted by Ericlis Caron FC on Wednesday, May 13, 2020

O lockdown

Com a medida, a população destas localidades só poderá sair para casos urgentes como compra de alimentos, medicamento, produtos de limpeza e higiene pessoal. Aí vem a importância ainda maior do isolamento social, medida que pode impedir o isolamento, conforme explicou a secretária de saúde de Curitiba no início de abril.

“O tempo todo, até agora, trabalhamos no sentido de buscar o equilíbrio entre a saúde das pessoas e a liberdade econômica. Mas a prioridade é a vida”, disse o prefeito de Campina Grande do Sul Bihl Zanetti. A cidade está no corredor que liga São Paulo até a capital, o que passa a ser um motivo de grande preocupação, já que São Paulo é o epicentro dos casos no Brasil.

O sistema de lockdown chegou, inclusive, a ser cogitado pelo governador Ratinho Junior em abril, se os números de coronavírus aumentassem no Paraná.

