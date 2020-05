Todos os 75 bairros de Curitiba registram casos confirmados de novo coronavírus, foi o que afirmou a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, na tarde desta quarta-feira (13), ao divulgar, pela primeira vez, os dados que mostram o avanço da covid-19 em diferentes regiões da capital, sem detalhar, no entanto, os casos por bairro (veja abaixo). Em Curitiba, nas últimas 24 horas, um menino de apenas cinco anos e um idoso de 80 anos morreram em decorrência da doença, elevando para 31 os óbitos registrados durante a pandemia.

“Nós dividimos a cidade de Curitiba em 10 distritos sanitários, 10 regionais, que são as regionais administrativas da prefeitura de Curitiba, que compõem o conjunto dos 75 bairros. Então, a primeira notícia para quem tem dúvida que o vírus está comunitário, só para informar a todos: todos os 75 bairros de Curitiba possuem casos confirmados [de coronavírus]. O vírus é democrático, o vírus não tem barreiras, o vírus não escolhe idade, nem sexo, nem cor, nem raça”, explicou a secretária, que ainda afirmou que Curitiba deve aumentar a testagem dos pacientes, a partir da próxima semana.

De acordo com os dados revelados nesta quarta-feira, a Regional Matriz tem 189 infectados confirmados, o equivalente a 105, 6 casos por 100 mil moradores. Já Santa Felicidade, com 100 confirmados tem o equivalente a 64,3 casos para cada 100 mil moradores.

“Do ponto de vista dos cuidados, as recomendações são as mesmas para todos, e muito especialmente para os grupos de risco. É isolamento social, uso de máscaras, higiene e nada de aglomeração”, complementa Márcia.

Boletim coronavírus

Conforme a atualização do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, em comparação com o dia anterior, além das mortes, houve o acréscimo de 15 casos confirmados nesta quarta-feira (13), elevando para 774 o número de pessoas infectadas com a covid-19. Mas, a maioria delas já está recuperada: 561 pessoas não têm mais sintomas e foram liberadas do isolamento social.

Em Curitiba, há hoje 68 pessoas internadas com diagnóstico de covid-19, 34 em unidades de terapia intensiva (UTI) e oito em estado mais crítico, que respiram com a ajuda de ventiladores mecânicos, os repiradores.

Ainda de acordo com a secretaria, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com coronavírus é de 41% nesta quarta-feira. Atualmente, a cidade tem 209 leitos de UTI para síndromes respiratórias graves, incluindo a covid-19.

A capital ainda investiga 259 casos e já descartou outras 1.638 suspeitas de contaminação por coronavírus.

Números da covid-19 em Curitiba

774 casos confirmados

561 liberados do isolamento

31 óbitos

1.638 casos descartados

259 casos em investigação

Paraná tem quase 2 mil casos

O Paraná registrou 91 novos casos confirmados e quatro novas mortes por coronavírus, contabilizando 1.996 pessoas infectadas e 117 óbitos por covid-19. Deste total, 1.424 pessoas já se recuperaram. Atualmente, o Paraná ainda investiga 686 suspeitas e já descartou outras 16.060. As informações foram divulgadas no fim da tarde desta quarta-feira (13), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

No boletim diário, a Sesa também confirmou a primeira morte pela covid-19 de uma criança, um menino de seis anos* (cinco anos, de acordo com informações do Hospital Pequeno Príncipe), que estava internado em Curitiba e faleceu terça-feira (12). A outras vítimas fatais da doença no estado morreram no dia 11 de maio: um morador de Guaraqueçaba, de 34 anos, e duas mulheres que residiam em Campina Grande do Sul, uma de 64 anos e outra com 82. Os quatro pacientes estavam internados.

No Paraná, há registro de óbitos pela doença em 45 cidades. Dos 399 municípios do estado, 161 têm ao menos uma pessoa contaminada. As novas confirmações são de: Agudos do Sul (1), Almirante Tamandaré (1), Alto Paraná (1), Araruna (1), Araucária (2), Assis Chateaubriand (6), Cambé (1), Campina Grande do Sul (1), Campo Largo (2), Campo Mourão (2), Cascavel (6), Cianorte (1), Colombo (2), Curitiba (14), Fazenda Rio Grande (2), Foz do Iguaçu (3), Guaratuba (1), Londrina (2), Maringá (12), Medianeira (4), Mirador (1), Paranaguá (2), Paranavaí (1), Pinhais (4), Planaltina do Paraná (1), Quatro Barras (1), Quitandinha (1), Rebouças (1), Santo Antônio da Platina (1), São José dos Pinhais (7), São Miguel do Iguaçu (2), Sarandi (2), Tamboara (1) e Umuarama (1).

