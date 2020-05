“Vamos sair juntos da tempestade”, esse é o lema que vem unindo forças entre os profissionais da Escola de Educação Infantil e Berçário Peixinho Dourado, em Curitiba, e as dezenas de pais de alunos que, assim como tantas famílias no mundo, estão aprendendo a lidar com as dificuldades decorrentes da crise atual.

LEIA MAIS – Mãe é heroína de UTI neonatal de Curitiba na pandemia doando o próprio leite pra 9 bebês

Conscientes de que muitas famílias associadas à escola tiveram sua fonte de renda prejudicada por causa da paralisação pela covid-19, a diretoria da instituição decidiu construir uma rede de pais, com o objetivo de ajudar a divulgar os negócios de cada família que faz parte da escola.

“Muitos desses pais prestam algum serviço ou vendem algum produto, então disponibilizamos nossas ferramentas para divulgar esses trabalhos”, diz a diretora da escola, Marianna Canova. O catálogo de serviços e produtos oferecidos pelos pais foi disponibilizado no site da escola e também divulgado nas redes sociais.

LEIA AINDA – Comida feita em casa ganha destaque na quarentena; veja onde aprender novas e deliciosas receitas

Segundo Marianna, cerca de 15 famílias já estão participando da iniciativa, mas todas têm acesso ao material. “Alguns pais já nos contaram que a rede de compartilhamento está funcionando”, diz a diretora. “Muitos também demonstraram o seu sentimento de gratidão por termos esse olhar humano nesse momento”.

Uma das mães que aderiu à proposta foi a empresária Patrícia Mayra Nunes, proprietária de uma loja de vestuário. Para ela, além de ajudar as famílias a sustentarem seus custos na crise, a iniciativa também trouxe um olhar de esperança para os pequenos empreendedores diante da atual situação.

“Nossa expectativa é que essa oportunidade crie um vínculo e aproximação por confiança, levando a uma possível identificação com o nosso trabalho”, afirma a mãe. “Com isso, podemos apresentar nosso principal diferencial em relação às grandes redes, que é nosso atendimento mais próximo e personalizado e que só uma empresa pequena consegue proporcionar”.

VIU ESSA? Moradores de Curitiba reclamam de aumento de quase 300% na conta de água

“São momentos como este que estamos vivendo, que enxergamos o quanto é importante não cuidarmos apenas de nós, mas dos que estão a nossa volta”, afirma a diretora. “Quando um ajuda o outro, o fardo se torna mais leve para carregar”.