Funcionária de empresa planejou sequestro do chefe em Curitiba

Uma funcionária do empresário sequestrado em Curitiba na terça-feira (17) planejou o crime. A mulher é uma das seis pessoas presas suspeitas no envolvimento no caso que começou com um acidente de trânsito no bairro Alto Boqueirão, e terminou um dia depois com o resgate em Monte Castelo, em Santa Catarina. As informações são da Polícia Civil.

Segundo a investigação, ela trabalhava há três anos para o empresário e ocupava um cargo como gerente. Durante depoimento, ficou em silêncio. O marido dela também foi preso na operação.

De acordo com a investigação, a funcionária da empresa fez contato com um sobrinho dela, explicou o que deveria ser feito, e esse sobrinho teria conseguido mais três pessoas para praticar o crime.

O advogado da mulher presa, Igor José Ogar, comentou sobre a relação da atual cliente com o homem sequestrado. “Seriam algumas obrigações, não posso falar que é só uma dívida relacionadas a valores, mas algumas obrigações, como eu posso dizer, não cumpridas por esse empresário, segundo relatos não só dela, mas de outras pessoas ligadas a essa empresa. Temos alguns fatos que, segundo relatos e documentações, dão conta de uma situação totalmente diversa a uma situação de sequestro”, disse Igor para a RPC.

Imagem mostra momento em que os sequestradores abordam o empresário após acidente. Foto: Reprodução.

Sequestro em Curitiba

Em imagens de câmeras de segurança divulgadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), nota-se que a situação começou após um batida de trânsito.

Depois da colisão, o empresário foi abordado e forçado a entrar no próprio veículo e, em seguida, levado pelos criminosos. A situação foi notada por um popular, que desconfiou e informou a polícia sobre um possível roubo. As investigações tiveram início pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, que iniciou diligências para identificar a vítima e o veículo que teria sido levado.

Com o desaparecimento do empresário, entrou em ação o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), da Polícia Civil, que informou as autoridades dos estados vizinhos da ocorrência.

Imagem mostra o reencontro do empresário com a família após a solução do sequestro em Curitiba por parte da Polícia Civil. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Blitz contra os suspeitos de sequestro em Curitiba

Na quarta-feira (18), a Polícia Civil de Santa Catarina juntamente com a Polícia Militar (PM),montou uma fiscalização na BR-116. Ao notarem a ação policial, o veículo conduzido pelos suspeitos tentou fazer um retorno e fugir, o que deu início a uma perseguição. No momento da ação, uma pessoa foi presa, e o empresário liberado. Veja no vídeo abaixo:

