Vídeos mostram emboscada a empresário em Curitiba e reencontro emocionante; Assista!

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou vídeos de câmeras de monitoramento que flagraram o momento em que um empresário de 58 anos foi sequestrado em Curitiba. A situação aconteceu na noite de terça-feira (17), no bairro Alto Boqueirão.

A vítima foi resgatada na tarde de quarta-feira (18) no município de Monte Castelo, em Santa Catarina.

As imagens mostram que a situação começou após um acidente de trânsito. Conforme a PCPR, depois da colisão, o empresário foi abordado e forçado a entrar no próprio veículo e, em seguida, levado pelos criminosos. Assista:

“A situação foi notada por um popular, que desconfiou e informou a polícia sobre um possível roubo. As investigações tiveram início pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, que iniciou diligências para identificar a vítima e o veículo que teria sido levado”, explicou o delegado da PCPR Fernando Zamoner.

Horas depois do sequestro, o carro da vítima foi encontrado queimado no Boqueirão. O automóvel utilizado pelos criminosos também foi localizado em outro ponto da capital paranaense.

Vídeo mostra empresário sequestrado em Curitiba reencontrando família

A PCPR também divulgou o reencontro do empresário sequestrado com a família. O resgate aconteceu após os investigadores apurarem que a vítima havia entrado em contato com o banco.

“Os contatos foram feitos com o objetivo de realizar uma transferência de alto valor, o que indicou se tratar de uma situação de extorsão mediante sequestro. Por isso, o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial da PCPR foi acionado para atuar no caso”, conta.

Confira o momento do reencontro:

Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi localizado no início da tarde de quarta-feira (18). O homem estava em um veículo que foi interceptado em uma rodovia federal que passa pelo território catarinense. As buscas também foram feitas com os helicópteros das polícias do Paraná e de Santa Catarina.

O homem foi resgatado em boas condições físicas e as transferências bancárias não foram realizadas. Um dos envolvidos no sequestro foi preso e as investigações continuam.

