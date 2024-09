Empresário de Curitiba sequestrado em emboscada é encontrado em SC

Um empresário de Curitiba foi sequestrado após um acidente de trânsito ocorrido na noite de terça-feira (19), em Curitiba. Em menos de 24 horas, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) conseguiu localizar a vítima na cidade de Monte Castelo, em Santa Catarina. O homem, que não teve a identidade revelada por questões de segurança, já retornou para a capital.

Segundo a PCPR, a colisão de trânsito ocorreu no bairro Alto Boqueirão. A partir disso, o empresário foi forçado a entrar no próprio veículo e levado pelos criminosos. Horas depois, o carro foi encontrado incendiado.

Com o desaparecimento do empresário, entrou em ação o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), da Polícia Civil, que informou as autoridades dos estados vizinhos da ocorrência.

Blitz e fuga

Na quarta-feira (18), a Polícia Civil de Santa Catarina juntamente com a Polícia Militar (PM),montou uma fiscalização na BR-116. Ao notarem a ação policial, o veículo conduzido pelos suspeitos tentou fazer um retorno e fugir, o que deu início a uma perseguição.

O veículo saiu da via, entrou em uma estrada de terra, mas perdeu o controle e bateu. Os quatro suspeitos fugiram, deixando a vítima no veículo. Um deles foi preso na sequência.

O empresário foi encaminhado a uma delegacia e foi ouvido. A investigação prossegue a fim de apurar os fatos por completo e identificar os possíveis responsáveis pelo crime. Mais detalhes serão repassados ainda nesta quinta-feira pela Polícia Civil.

