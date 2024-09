Chuva em Curitiba! Inmet emite alerta de perigo para tempestades

Dois alertas de tempestade estão vigentes para boa parte do Paraná, sendo que um deles informa que Curitiba e Litoral podem ter períodos de forte chuva entre esta sexta-feira (20) e sábado (21).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta amarelo indica perigo potencial. É nesse caso que a chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos variam de 40 a 60 km/h e queda de granizo pode ser registrada na capital. Na quinta-feira (19), o granizo apareceu na região metropolitana e em alguns bairros de Curitiba.

Esse comunicado do Inmet está vigente desde às 10h desta sexta-feira e segue até às 10h de sábado.

Alerta laranja

Um alerta laranja do Inmet também está vigente para as regiões noroeste, sudoeste, oeste e centro-sul paranaense. De acordo com o Instituto, há perigo para tempestades com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60-100 km/h, e queda de granizo. Além disso, chance de queda de árvores e alagamentos.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?