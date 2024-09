Chuva de granizo intensa na Grande Curitiba surpreende moradores; vídeo

A manhã de quinta-feira (19) foi de chuva de granizo em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Esse fenômeno ocorre devido à queda brusca de temperatura, responsável pela formação de pedras de gelo no interior das nuvens.

Segundo informações de moradores de São José dos Pinhais, a chuva de granizo surpreendeu, mas foi rápida e não provocou prejuízos.

Vídeo: Tribuna do Paraná

Previsão do tempo

Segundo o Simepar, a quinta-feira apresenta condição favorável as chuvas em parte do Paraná. “Tendência que as áreas de instabilidade atuem preferencialmente entre o oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e no leste do estado. Não se descarta ocorrência de tempestades em alguns municípios. Na Região Metropolitana e nas praias, a chance de chuva forte é baixa, e as temperaturas continuam amenas”.

Em Curitiba, a chuva pode pintar ao longo do dia e de maneira tímida. Quanto a temperatura, a máxima prevista é de 23°C.

