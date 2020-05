Com uma nova morte em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, Curitiba confirma 34 óbitos oficiais desde o início da pandemia. Na capital, o número de casos também aumentou, passando para 854, com a soma de mais 13 resultados positivos. Mas, a boa notícia é que o número de pessoas que já superou a doença também cresceu, totalizando 625 pacientes recuperados e liberados do isolamento social pelas autoridades de saúde. As informações são do boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado na tarde desta segunda-feira (18).

A nova vítima da covid-19, que faleceu nesta segunda-feira, era uma idosa de 88 anos, que tinha doenças crônicas, fazia uso contínuo de oxigênio e estava internada em estado grave.

Desde o dia 11 de março, segundo a SMS, outras 224 mortes foram investigadas: 219 receberam resultados negativos e mais cinco aguardam o laudo dos exames. Ainda de acordo com o informe, Curitiba ainda investiga 247 casos e já descartou 1.815 suspeitas de covid-19.

Pacientes

Atualmente, 66 pessoas estão internadas em hospitais públicos e privados de Curitiba, com diagnóstico de covid-19. Delas, 31 estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e seis contam com a ajuda de ventiladores mecânicos para respirar.

Entre casos confirmados e suspeitos, a taxa de ocupação dos 207 leitos de UTI SUS exclusivos para coronavírus em Curitiba é de 38% nesta segunda-feira. Esses leitos fazem parte de um total de 237 previstos para pacientes com sintoma ou que testaram positivo para doença. As 28 unidades restantes, segundo a SMS, serão ativadas conforme a evolução dos casos.

Covid-19 em números

854 casos confirmados

625 recuperados

34 óbitos

1.815 casos descartados

247 casos em investigação

No Paraná

O Paraná registrou mais três mortes e 74 novos casos de novo coronavírus, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (18), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O total de casos de covid-19 no estado chega agora a 2.360, com 127 mortes provocadas pela doença. A Sesa também informa que 1.492 pessoas estão recuperadas.

Os três pacientes que morreram – duas mulheres e um homem – estavam internados em hospitais do estado. As duas mulheres morreram no domingo (17), uma residia em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e tinha 75 anos; a outra morava na Capital e estava com 88 anos de idade. O homem era residente de Paranavaí, tinha 53 anos e morreu nesta segunda-feira (18).

Ao todo, 179 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2 (coronavírus), sendo que em 46 já há registro de mortes.

