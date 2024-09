Parques do Paraná têm regras para visitas: 10 dicas para os passeios na natureza

As 73 Unidades de Conservação (UCs) administradas pelo Instituto Água e Terra (IAT) possuem um papel importante na preservação de espécies nativas do Paraná. Por isso, a colaboração da população é essencial para garantir a proteção desse ecossistema, especialmente nos 25 parques estaduais que são abertos à visitação. Por isso, regras são necessárias.

Como forma de garantir um ambiente saudável para todos, o órgão ambiental preparou uma lista com alguns cuidados que precisam ser tomados por quem gosta de visitar as áreas verdes. São pequenas atitudes, mas que fazem a diferença para a conservação do habitat natural.

Foto: Letícia Cristina/IAT/AEN

“Ter uma boa conduta e bom senso é importante para que a população consiga continuar desfrutando dos parques estaduais. Por serem locais abertos e com grandes áreas, eles necessitam da colaboração do público para exercer o principal objetivo da Unidade de Conservação, que é a preservação da biodiversidade do local”, explica o gerente de Áreas Protegidas do IAT, Jean Alex dos Santos.

Dicas e regras para a visitação em parques do PR

1 – NÃO JOGUE LIXO NAS TRILHAS – O lixo deixado em lugares indevidos nos parques causa prejuízos enormes para o equilíbrio da natureza. Por isso, é essencial que os visitantes não joguem nenhum tipo de resíduo nas trilhas, carregando o material até um ponto de descarte adequado. Isso também vale para o lixo orgânico, já que a fauna silvestre pode se alimentar desses restos e ser contaminada com doenças.

Foto: IAT-PR

2 – NÃO USE DRONES – Muito importante: o uso de drones é proibido nas UCs, já que eles estressam muito os animais, principalmente as aves, que associam os dispositivos a predadores. A única exceção é para ações de fiscalização e monitoramento ambiental desenvolvidas com a autorização prévia do IAT.

3 – CUIDADO COM INCÊNDIOS – Em áreas com muita vegetação, como é o dos parques estaduais, acender uma fogueira pode gerar um foco de incêndio. Por isso o pedido reforçado, especialmente neste período de pouca chuva no Estado. É importante que os visitantes estejam atentos para qualquer sinal de fogo, e acionem o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 em caso de emergência.

Foto: Diego da Cruz Fernandes da Conceição/IAT/AEN

4 – NÃO ALIMENTE A FAUNA SILVESTRE – Ao avistar um animal silvestre, mantenha distância. Oferecer alimento ou água pode prejudicar os hábitos desses animais.

5 – ACAMPE APENAS EM LOCAIS INDICADOS – Se for acampar em uma UC, faça apenas em locais demarcados pela equipe dos parques, como nos espaços de camping dos Parques Pico Marumbi e Pico Paraná.

Foto: Isabella Carvalho/IAT/AEN

6 – USE SOMENTE AS TRILHAS MARCADAS – Da mesma forma, use apenas as trilhas demarcadas pelo IAT ao passear nos parques estaduais. Além de prejudicar a vegetação, caminhar por trajetos não regulamentados ou abrir novas trilhas pode trazer um perigo desnecessário ao visitante.

7 – NÃO LEVE SEU PET PARA OS PARQUES – Mesmo que seja vacinado, levar um cachorro ou um gato para uma UC pode prejudicar a fauna silvestre, já que muitos desses animais podem ser caçados pelos pets.

8 – LEVE UM SHIT TUBE – Em UCs localizadas em regiões montanhosas, com trilhas mais extensas, o ecossistema não consegue absorver completamente os dejetos que são frequentemente deixados por visitantes. Por isso, os aventureiros devem sempre levar um Shit Tube, um recipiente com cal usado para armazenar fezes até o retorno à base do parque, onde os resíduos podem ser descartados corretamente.

Foto: Diego da Cruz Fernandes da Conceição/IAT/AEN

9 – DEIXE A CAIXINHA DE SOM EM CASA – Qualquer tipo de barulho alto estressa os animais silvestres. Tente aproveitar a companhia da natureza em silêncio.

10 – CADA LOCAL É DIFERENTE – Junto a essas orientações gerais, é válido ressaltar que cada UC possui uma série de regulamentações próprias. Consultar as informações dos locais no site do IAT antes da visita é essencial para garantir que o passeio ocorra sem problemas.

