A proprietária de uma farmácia em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, foi autuada pelo Procon-PR quarta-feira (5) suspeita de vender um falso remédio que preveniria o coronavírus – epidemia que até a manhã desta sexta-feira (6) causou a morte de 637 pessoas na China e já atingiu 24 países. No Brasil, ainda não há nenhum caso confirmado da doença. O valor da multa não foi divulgado.

A autuação veio de investigação da Polícia Civil. De acordo com a Delegacia de Crimes contra a Economia e Proteção ao Consumidor (Delcon), a dona da farmácia oferecia polivitamínicos que preveniriam a infecção por coronavírus. O próprio Ministério da Saúde vem fazendo campanhas contra fake news do tratamento do vírus.

LEIA+ Quatro passos para você não cair nas fake news sobre o coronavírus

“Até o momento, não há nenhum medicamento específico, infusão, óleo essencial ou vacina que possa prevenir infecção pelo coronavírus. Apenas hábitos básicos de higiene podem prevenir a infecção”, ressalta o Ministério da Saúde em seu site oficial.

Na tarde desta sexta, o delegado André Gustavo Feltes e a chefe do Procon-PR, Claudia Silvano, darão entrevista coletiva para mais esclarecimentos do caso.

Como prevenir o coronavírus