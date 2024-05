Para quem quer aproveitar o feriado de Corpus Christi perto da natureza, os parques estaduais do Paraná são boas opções. São 26 Unidades de Conservação (UCs) abertas à visitação que funcionarão integralmente de quinta-feira (30) a domingo (02).

Os horários de atendimento variam conforme a agenda de cada parque e estão disponíveis no site do Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) e responsável por administrar os espaços ambientais.

Confira algumas opções para os interessados em desbravar o frio junto à natureza:

Jardim Botânico de Londrina

O Jardim Botânico de Londrina, no Norte do Paraná, é um espaço de 97 hectares que reúne uma grande variedade de plantas para ajudar a proteger a biodiversidade da região. Com entrada gratuita, a UC está aberta das 8h às 18h, e fica na Avenida dos Expedicionários, número 1999, no conjunto Vivendas do Arvoredo.

No local, as plantas estão distribuídas em cinco jardins temáticos: o Arboreto Nativas do Paraná, que reúne espécies de diversas regiões fitogeográficas do Estado; o Jardim das Barrigudas, que abriga o baobá (Adansonia digitata), uma árvore característica de Madagascar; o Jardim das Coníferas, com plantas como a araucária (Araucária angustifólia); o Jardim Desértico, com espécies do semiárido nordestino, como as cactáceas; e o Jardim da Vovó, com várias plantas presentes nos jardins domésticos.

Campinhos

Localizado entre Cerro Azul e Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba, o Parque Estadual de Campinhos é ideal para quem gosta de aventura. Além de preservar espécies nativas como a imbuia (Ocotea porosa) e o cedro (Cedrela fissilis), a UC possui dois atrativos principais: a Gruta dos Jesuítas, com uma extensão de 550 metros ornamentada com várias formações geológicas; e a Trilha da Floresta, com 900 metros em mata nativa.

Para chegar no espaço partindo de Curitiba, o acesso principal é pela Rodovia Federal BR-476, km 63. Esta rodovia, denominada Estrada da Ribeira, encontra-se atualmente pavimentada e em boas condições de tráfego. Este trajeto dura aproximadamente 2 horas.

O horário de funcionamento é das 9h às 17h, mas o passeio da gruta só pode ser feito com agendamento prévio pelo telefone (41) 3659-1428, às 10h30 e às 14h30.

Salto São João

O Monumento Natural Salto São João, localizado em Prudentópolis, no Centro-Sul, é uma recomendação para quem quer apreciar as belezas da natureza. A UC abriga uma floresta de araucárias rodeada por uma queda d’água de 84 metros de altura que segue pelo Rio São João. O local também possui estacionamento e um centro de visitantes com anfiteatro, banheiros, lanchonete e loja de artesanato.

Para chegar em Prudentópolis, os principais acessos são pelas rodovias BR-277 e BR-373. A partir da sede do município há três caminhos que levam à UC, com trechos asfaltados e com calçamento ou estrada de chão.

O horário de funcionamento é das 9h às 16h. Telefone para contato (42) 3446-3946. Para agendamentos para grupos de até 10 pessoas, o telefone é (42) 99102-2476.

Vila Rica do Espírito Santo

Para os interessados em história, o Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, em Fênix, no Centro-Oeste do Paraná, é um prato cheio. A UC de 353,86 hectares possui várias cerâmicas e artefatos retirados do sítio arqueológico existente no local, relatos de pesquisas, amostras da vegetação nativa, ossadas antigas e uma grande maquete de como era a antiga cidade. O espaço também conta com um lago e trilhas que permitem o contato direto com a floresta tropical da região.

O acesso rodoviário ao parque a partir de Curitiba (412 km de distância) pode ser feito através da BR-376, que liga Curitiba ao Norte do Estado, pela PR-445, a partir de Mauá da Serra, e pela PR-082, rodovia pavimentada que liga Cianorte a Jardim Alegre. A PR-082 dá acesso direto à cidade de Fênix, do qual a UC fica a 2 km de distância da via municipal asfaltada. O horário de funcionamento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. Telefone para contato: (44) 3272-1352.

