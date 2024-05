Mulher é resgatada de situação análoga à escravidão no Paraná

A Polícia Civil do Paraná resgatou uma mulher, de 51 anos, de situação análoga à escravidão. Ela foi localizada pelos policiais nesta quinta-feira (23) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

A condição da vítima foi descoberta após denúncias anônimas que relatavam uma situação de abandono de incapaz. Segundo as informações, cinco menores de idade estariam residindo em um condomínio sem a presença de um responsável.

LEIA TAMBÉM:

>> Presa, mulher explica motivo de ter jogado ácido contra jovem no Paraná

>> Calçadas no Centro de Curitiba vão receber reformas; veja os locais

A equipe da Polícia Civil, acompanhada de uma equipe do Conselho Tutelar, foi até à residência. No local, localizaram a vítima, que relatou estar responsável por duas adolescentes, de 16 anos, e outras três crianças, de 3, 7 e 9.

“Ela teria sido contratada pelo pai das crianças para cuidar delas por um período de dez dias, pois ele teria uma viagem de trabalho. Porém, ela relatou que já haviam se passado mais de 25 dias”, disse a delegada Ana Paula Carvalho.

Os policiais apuraram que a vítima estava cuidando das adolescentes e das crianças incessantemente desde que aceitou o trabalho.

Segundo a delegada, a situação caracteriza redução à condição análoga a de escravo, uma vez que ela era submetida a jornadas exaustivas e com restrição de sua locomoção por não poder deixar os menores sozinhos.

A vítima foi resgatada e encaminhada à delegacia para os trâmites legais. Os cinco menores de idade foram encaminhados ao Conselho Tutelar e a uma instituição de acolhimento.

A Polícia Civil irá continuar a investigação a fim de esclarecer o fato por completo.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!