Calçadas no Centro de Curitiba vão receber reformas; veja os locais

A rua que leva o nome de um dos maiores poetas da história do Paraná, Emiliano Perneta, na ligação entre os bairros Centro e Batel, começou a ser preparada nesta quarta-feira (23) para receber obras de requalificação do paisagismo. Equipe coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) iniciou os serviços topográficos para a intervenção que vai requalificar 2 km de calçadas, nos dois lados da via, numa extensão de 1 km, no trecho compreendido entre a Rua Doutor Muricy, na altura da Praça Zacarias, até a Rua Benjamin Lins.

A via também vai ganhar nova iluminação, paisagismo, sinalização e mudança na geometria em alguns trechos. As novas calçadas serão planas, mais largas e acessíveis, a partir das premissas do programa Caminhar Melhor, que visa priorizar o pedestre, valorizar o comércio e incentivar a mobilidade limpa na cidade.

O objetivo da obra, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, é valorizar o espaço público a partir da melhoria da paisagem urbana e da segurança nos deslocamentos dando prioridade ao pedestre.

“A exemplo das transformações recentemente realizadas nas ruas do entorno do Mercado Municipal, da Alameda Prudente de Moraes, da Bley Zornig e da David Tows, em fase final de obras, vamos fazer com que a Rua Emiliano Perneta fique mais acessível, segura e atrativa aos pedestres que serão os protagonistas do espaço”, diz Rodrigues.

Polo comercial

A Rua Emiliano Perneta liga a Praça Zacarias, na Rua Dr. Muricy, até o Largo Doutor Theodoro Bayna, na Rua Benjamin Lins. Além de ser importante polo comercial, tem como característica a mescla de construções históricas e modernas. Entre os prédios históricos estão o Instituto de Educação do Paraná, o Museu de Arte Contemporânea e a Igreja de Santo Estanislau.

“As novas calçadas e o paisagismo deixarão a via ainda mais bonita”, reforça Rodrigues.

Quadra a quadra

A intervenção teve início a partir do cruzamento com a Rua Desembargador Motta e vai seguir quadra a quadra sentido Praça Zacarias. A previsão é de que os serviços durem oito meses. Para os serviços iniciais não haverá bloqueio no trânsito, mas com o avançar dos trabalhos haverá a necessidade de bloqueios parciais e totais para execução de serviços de drenagem e pavimentação.

O projeto é de responsabilidade do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e as obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

