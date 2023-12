Mais votado do Sul do país

O complexo paranaense Jurema Águas Quentes conquistou o 4º lugar na edição 2023/2024 do prêmio Melhores Destinos, na categoria de melhores resorts do Brasil. O reconhecimento é consequência de uma pesquisa on-line realizada com mais de 26 mil leitores, que avaliaram o conforto, lazer, custo-benefício e gastronomia de diversos destinos.

Além da conquista em nível nacional, a votação posiciona o complexo como o mais votado do Sul, sendo o único da região entre os cinco preferidos do público.

A nota final de Jurema Águas Quentes ficou em 9,57. Foto: Divulgação

O prêmio foi promovido pelo Melhores Destinos, portal especializado em turismo. Durante a pesquisa, os leitores precisavam considerar as hospedagens em que já ficaram e dar uma nota de 0 a 10 para os destinos. A nota final de Jurema Águas Quentes ficou em 9,57.

De acordo com o diretor de Vendas e Marketing de Jurema Águas Quentes, Diego Garcia, o reconhecimento é fruto dos trabalhos desenvolvidos para otimizar cada vez mais o atendimento ao hóspede e oferecer experiências únicas a cada visitante.

“Jurema Águas Quentes é privilegiado, já que está imerso na natureza, o que por si só ajuda a promover o bem-estar dos hóspedes. Além disso, o complexo possui atrações para todas as idades e atividades para todos os gostos, desde espaços de relaxamento, aventura e lazer. Nossas águas termais emergem naturalmente a 42ºC, além da nossa lama negra sulfurosa, que é mais um atrativo do destino. Todas as experiências contribuem para tornar Jurema especial e lembrada pelo público”, destaca.

O Jurema Águas Quentes é considerado o maior destino de águas termais do Sul do Brasil, com 3,4 milhões de metros quadrados. Imerso na natureza, o complexo possui dois resorts, o Jardins de Jurema Convention & Termas Resort e o Lagos de Jurema Termas Resort, e é marcado por avanços em sua estrutura nos últimos anos.

Atualmente, Jurema Águas Quentes possui 19 piscinas de águas termais, fonte de lama negra sulfurosa, spa com quase 40 procedimentos, bares, dois restaurantes, centros de eventos com capacidade para mais de mil pessoas, ginásio de esportes, academia, lagos, trilhas e diversas atividades na natureza, como tirolesa, arborismo e passeios a cavalo.

