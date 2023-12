A chuva de meteoros Gemínidas, ou Geminídeas, poderá ser observada em todo o Brasil na noite desta quinta-feira (14). O pico desse fenômeno acontece quando os meteoros entram velozes na atmosfera da Terra, a uma velocidade de 260 mil km/h e aparecendo para nós como uma chuva de “estrelas cadentes”. Não se esqueça de fazer seu pedido, conforme diz a tradição.

A Geminídas ocorre uma vez por ano na Terra, sempre em dezembro, pois é o mês que normalmente nosso planeta, em sua trajetória ao redor do Sol, está cruzando a órbita do asteroide 3200 Phaeton, onde há milhares de pequenas rochas e destroços do asteroide no espaço.

Se o céu estiver limpo, é possível ver até 120 estrelas cadentes por hora no céu, no momento de pico do fenômeno. A visualização da chuva de meteoros começa por volta das 23h desta quinta.

Segundo o Simepar em Curitiba o céu estará favorável para visualização do fenômeno. O céu promete estar limpo e a temperatura beirando os 20ºC a partir das 19h.

Como ver os meteoros gemínideos

Para observar os meteoros não é necessário nenhum instrumento específico, apenas seus olhos após cerca de 20 minutos para se acostumar com a escuridão da noite. O ideal é estar em uma região bem escura, longe das luzes da cidade e ter a sorte do céu estar limpo de nuvens. É preciso ter paciência e ficar atento ao céu, pois este fenômeno acontecem em questão de segundos.

