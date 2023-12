A decisão correta de um motorista de ônibus salvou a vida de pelo menos 29 pessoas, na noite desta quarta-feira (13), no quilômetro 667 da BR-376, sentido Santa Catarina. Imagens de uma câmera de segurança mostra o ônibus descendo a Serra do Mar quando o motorista ao perceber problemas mecânicos no veículo, deixa a faixa central da pista e para seguir para a área de escape.

O flagra, feito às 21h51 desta quarta-feira, mostra que mesmo freando o ônibus não reduz a velocidade. O motorista acessou a área de escape e jogou o ônibus na pista projetada para parar veículos pesados. Ninguém se feriu.

O ônibus invadiu cerca de 35 metros faixa a dentro até parar por completo. Não chovia no momento do incidente e felizmente o tráfego de veículos estava tranquilo.

Área de escape salva vidas!

Desde sua implantação a área de escape já salvou muitas vidas. Flagras feitos por câmeras de segurança mostram situações de perigo vivenciadas por motoristas que trafegam pela BR-376. Veja mais aqui!

🙌Na noite de ontem (13) foi registrada uma nova entrada na Área de Escape do km 667 na BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC. Um ônibus apresentou falha nos freios e o motorista, que já conhecia o local, adentrou 35 metros do dispositivo. Foram salvas 29 vidas! 🙌@ANTT_oficial" pic.twitter.com/RHhfiWpoTg — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 14, 2023

