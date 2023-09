Em manobra ninja, caminhão usa área de escape da BR-376; vídeo impressiona

Um vídeo gravado por uma câmera de monitoramento mostra o momento em que um caminhão perdeu os freios e entrou rapidamente em uma área de escape na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, o acidente aconteceu na madrugada deste sábado (23).

A área de escape fica no km 667, na pista sentido Santa Catarina. Pelo vídeo é possível notar que o caminhão estava em alta velocidade. Para conseguir entrar na área, o motorista precisou cortar a frente de outro veículo.

Conforme informações da concessionária, o caminhão transportava 12 toneladas de molho de tomate. O veículo adentrou 120 metros na área e bateu nas bombonas de água. Ninguém ficou ferido.

