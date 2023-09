Motociclista morre após bater em cavalo na BR-277, na RMC

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um cavalo no km 79 da BR-277, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC). A colisão aconteceu no pista sentido Paranaguá durante a madrugada deste sábado (23).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista morreu no local. Já o cavalo ficou caído na pista, mas ainda está vivo. A polícia aguarda o serviço de remoção de animais da Prefeitura de São José dos Pinhais para fazer a retirada do cavalo.

LEIA TAMBÉM:

>> Polícia Militar abre nova companhia com mais de 100 policiais no Centro de Curitiba

>> VÍDEO: Engavetamento na BR-277 tem derramamento de soja e carga é saqueada

Por causa do acidente, a rodovia está parcialmente interditada na manhã deste sábado. Em última atualização, às 9h17, a PRF afirmou que há dois quilômetros de fila no trecho.

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes