Homem é preso no Paraná após divulgar nudes de ex-companheira

A Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente um homem, de 42 anos, por divulgar imagens íntimas de sua ex-companheira. A captura aconteceu nesta quarta-feira (22), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado.

O indivíduo também foi preso pelo descumprimento de medida protetiva.

Após a expedição do mandado de medida protetiva, o indivíduo encaminhou imagens íntimas da vítima à gerente do local o qual ela trabalhava, alegando que se a gerente não a demitisse, ele iria divulgar as imagens em redes sociais.

“O suspeito, mesmo ciente da medida protetiva, tentou entrar em contato, tanto com a vítima quanto com o local no qual ela trabalha. Através de números de telefones distintos, o suspeito além de perseguir a ex-companheira, também realizava ameaças de que iria até o seu trabalho e quebraria tudo”, explica a delegada Giovanna Antonucci.

O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

