De olho no tempo!

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso informando que as temperaturas vão cair e o tempo mais frio vai tomar conta de todo o Paraná, incluindo Curitiba e região. O comunicado de declínio de temperatura é válido durante todo este sábado (4).

LEIA MAIS – Shopping de Curitiba faz reforma milionária na praça de alimentação; veja as novidades

Conforme detalhes do alerta amarelo do Inmet, com grau de severidade classificado como perigo potencial, a queda de temperatura deve ser entre 3ºC e 5ºC, o que pode trazer leve risco à saúde.

Além do Paraná, o alerta é válido para todo os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte de Goiás e Minas Gerais.

Frio e chuva em Curitiba?

Apesar da queda de temperatura, não há previsão de chuva para Curitiba e região neste sábado (4). A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que o tempo volta a ficar estável na maioria das regiões paranaenses.

VIU ESSA? Caso João Rafael ganha perícia particular: mistério pode estar perto do fim? Entenda

“Sábado amanhece com presença de muitas nuvens entre o oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense. Na maior parte do Paraná o sol predomina, situação que perdura durante boa parte do dia”, explica o meteorologista Samuel Braun.

Entretanto, ao longo do dia o vento vai transportar um ar mais frio em direção ao estado. Em Palmas a temperatura deve chegar a 4,9ºC. Neste sábado, os termômetros em Curitiba ficam entre 10ºC e 21ºC.

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água