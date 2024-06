No balanço da Operação Corpus Christi 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou, neste ano, uma redução de 55% de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias federais do Paraná em comparação com o feriado de 2023. O período de levantamento se estendeu desde a última quarta-feira (29) até o domingo (02). Ao longo desses cinco dias, foram registradas quatro mortes em acidentes de trânsito. Em 2023 foram nove registros.

No entanto, diversos veículos foram pegos acima da velocidade. Ao todo, a PRF flagrou 510 condutores realizando ultrapassagens proibidas e outros 5.514 excedendo a velocidade máxima permitida. A fiscalização de rotina também multou 61 motoristas por dirigirem alcoolizados e 360 usuários foram flagrados sem o cinto de segurança.

Um Honda HR-V na BR-376, em Tibagi, foi pego a 168 km/h. A velocidade máxima permitida é de 110 km/h. Ainda nessa rodovia, mas na região de Paranavaí, o radar flagrou um motorista a 160 km/h.

Mortes nas rodovias do Paraná poderiam ter sido evitadas, analisa PRF

Conforme os dados da PRF, todos os números relativos a acidentes de trânsito tiveram reduções. Entretanto, a polícia alerta que as mortes poderiam ter sido evitadas com a mudança de comportamento dos usuários das rodovias, pois das quatro mortes, três foram situações de colisão frontal e atropelamento de pedestre.

Uma das mortes foi uma batida frontal que aconteceu no último sábado (01) em Imbituva. Um carro estava na contramão efetuando uma ultrapassagem em local proibido quando atingiu outro veículo.

Os outros dois casos foram de atropelamento de pedestres. Ambos em períodos de baixa luminosidade, fator de risco para quem está a pé. Na madrugada do último domingo (02) em Ortigueira, um homem de 42 anos morreu após ser atropelado. O motorista do veículo estava dirigindo alcoolizado. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

Já o outro atropelamento ocorreu no final da noite de domingo (02), na BR-153 em Céu Azul, ocasionando a morte de outro homem de 51 anos. Informações de testemunhas apontam que o homem estava deitado na rodovia antes de ser atropelado.

A quarta ocorrência com morte também foi registrada no domingo, em Ponta Grossa. Um motociclista perdeu o controle da motocicleta esportiva e caiu na via, sem interação com outros veículos ou pessoas.

Mais de seis toneladas de drogas foram apreendidas nas estradas do Paraná

Durante o período da operação, 46 pessoas foram detidas no Paraná por crimes diversos, como tráfico de drogas, receptação de veículos roubados e crimes relacionados ao trânsito. A PRF apreendeu mais de seis toneladas de drogas nas rodovias do estado.

Uma das situações aconteceu na noite da última quinta-feira (30), em Cambé. A polícia descobriu quatro toneladas de maconha escondidas em uma carreta que estava na BR-369. No compartimento de carga da carreta estavam três caixotes de madeira e, ao abrir um deles, os policiais encontraram a droga. A pesagem dos tabletes foi de 3.396 kg.

Outra ocorrência foi registrada na manhã da última sexta-feira (31), na BR-376, em Tijucas do Sul. Um grupo aproveitou o incêndio de um caminhão para saquear a carga. A PRF conseguiu recuperar parte do material furtado e prendeu duas pessoas.

Uma terceira situações aconteceu no último sábado (01), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no município de Campina Grande do Sul, a PRF contou com o apoio da Polícia Civil do Paraná (PCPR) para prender um homem de 49 anos com mandado de prisão pelo crime de estupro.

A prisão aconteceu na BR-116. De acordo com as investigações, o homem cometeu abuso sexual contra uma mulher de 30 anos na frente de uma criança de 12 anos, filha da vítima. O crime aconteceu no dia 14 de maio, após o carro da mulher apresentar uma pane, em Curitiba, no bairro Tatuquara. O indivíduo se aproveitou da situação e, usando uma faca, abordou a mulher. Ele já possuía antecedente criminal por estupro e estava em cumprindo pena em regime aberto.

