Nova Electrolux mobiliza município na RMC a investir R$ 60 milhões em asfalto

São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, contratou dois financiamentos, no valor total de R$ 60 milhões por meio a Fomento Paraná, para asfaltar partes da cidade.

O primeiro contrato, no valor de R$ 40 milhões, prevê a pavimentação das vias de acesso ao local onde será a fábrica da Electrolux.

A nova fábrica da multinacional sueca é estimada em R$ 700 milhões. Atualmente, os eletrodomésticos são importados. A unidade promete ser a única da América Latina com zero emissão de carbono e vai operar com 100% de energia renovável.

Já o segundo, de R$ 20 milhões, será para a pavimentar a rua Fiscal Machado, que fica perto do Aeroporto Inter acional afonso Pena, e para a via Celso Costa Ramos, no bairro Ipê.

Os recursos do Pró-Transporte são voltados ao financiamento para implantação e requalificação de sistemas de transporte e melhorias na mobilidade urbana.

