Deputado Gilberto Ribeiro vira alvo do MP por nepotismo

O deputado estadual Gilberto Ribeiro (PL) virou alvo de mais uma denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR). Depois de ser acusado de rachadinha no gabinete, dessa vez é por nepotismo. A Justiça ainda não analisou o pedido do Ministério Público.

A irregularidade apontada envolve a contratação de dois casais para cargos comissionados. Segundo o MP-PR, mesmo que nenhum dos servidores venha a ser parente de Gilberto Ribeiro, trata-se de nepotismo pela lei que impedi a contratação de parentes entre si pela mesma autoridade.

Na ação, pede-se a exoneração imediata de pelo menos um dos cônjuges dos casais e que cada um devolva entre R$ 300 mil e R$ 450 mil aos cofres públicos. Para Gilberto Ribeiro, a pena é maior – devolução de R$ 1,6 milhão e suspensão dos direitos políticos.

E aí Gilberto Ribeiro?

A defesa de Gilberto Ribeiro informou que não tinha conhecimento da denúncia e que só irá se manifestar quando o deputado for notificado oficialmente da existência da ação.

