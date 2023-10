Uma faixa da BR-277, na região de Morretes, no Paraná, foi interditada na manhã deste sábado (21), depois que um caminhão bitrem tombou e derramou parte da carga na pista. A situação aconteceu no km 32, sentido Curitiba.

O caminhão estava carregado de ureia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), como o produto foi derramado uma faixa precisou ser interditada.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) estão realizando a limpeza no local. A previsão é que parte do trecho permaneça interditado por uma hora.

A PRF não informou se há congestionamento no km 32 da BR-277.

