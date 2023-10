Cratera assusta moradores, interdita rua e afunda poste em Curitiba

A chuvarada do começo da semana provocou estragos na Rua Lodovico Geronazzo, no bairro Boa Vista, em Curitiba. Um dos trechos da rua segue com o trânsito interditado desde a última terça-feira (17), fazendo com que motoristas, comerciantes e os moradores da região sofram o impacto do problema.

De acordo com a prefeitura de Curitiba, uma erosão da galeria de águas chegou a afundar um poste de energia, sendo necessário fechar a quadra com barreiras de sinalização para evitar que uma possível queda venha a causar acidentes. Além disso, buracos apareceram nas calçadas, sendo necessária o uso de pedaços de madeiras para cercá-los. Com a demora para consertar, a comunidade está reclamando.

Cleomir Fiori, 70 anos, tem uma filha que necessita de cuidados especiais, e desde o começo da semana, não está indo ao colégio porque o ônibus que não está passando na frente da casa delas. “Todos estão sendo prejudicados, a prefeitura joga para a Sanepar e Copel, e eles empurram para a prefeitura. É preciso fazer alguma coisa”, disse a aposentada.

Outra pessoa que está sofrendo é o Manoel Neto, dono de uma loja de baterias para veículos. Com a rua impedida de circulação, o serviço foi prejudicado. “Teve gente que esteve aqui do lado, mas não conseguiu o acesso. A rua está péssima, nunca vi isso”, comentou o comerciante que está há 12 anos na Lodovico Geronazzo.

Na rua, as pessoas não estão sabendo a quem procurar ajuda. Prefeitura, Sanepar e mesmo a Copel devido ao poste que está afundado. Segundo a Sanepar, o problema foi na galeria de água de chuva, e com isso, a responsabilidade pelo isolamento e reparo é da prefeitura. Já a Copel, estava com equipe no local no começo da tarde desta sexta-feira (12), e está em contato com a prefeitura de Curitiba para regularizar situação com urgência.

Quanto a prefeitura, em nota, ela informa que a ação de recuperação está programada para ocorrer no início da próxima semana. “Na Rua Lodovico Geronazzo houve erosão da galeria de águas pluviais, já verificada pelo Distrito de Manutenção Urbana (DMU) do Boa Vista, com encaminhamento feito à Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) que vai reestabelecer as condições da galeria pluvial. O sistema de drenagem foi danificado após fortes chuvas das últimas semanas. Para o início dos trabalhos a equipe do Departamento de Pontes e Drenagem da SMOP depende que a Copel assegure a sustentação do poste que apresenta risco de queda. A ação está sendo programada para ser executada no início da próxima semana.

