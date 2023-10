Muita chuva foi registrada em Curitiba na segunda-feira (16). O volume pluviométrico chegou a 71,4 milímetros (mm) na Estação Meteorológica do Simepar, localizada no bairro Jardim das Américas. Em outubro, até o momento, o total já é de 393,6 mm, um índice histórico para o mês.

Segundo a prefeitura, a chuva que começou no período da tarde e permaneceu durante a noite, registrou ainda rajadas de vento de 23,8 km/h. Algumas ocorrências provocaram queda de galhos e árvores, com 45 solicitações via telefone 156. Os bairros afetados foram: Boqueirão, CIC, Cajuru, Bigorrilho, Pinheirinho, Batel, Portão, Barreirinha, Jardim Social, Xaxim, Cristo Rei, Vista Alegre, Uberaba, Campo Comprido, Santa Cândida e Rebouças.

Queda de árvore e risco de desabamento

O caso que mais chamou a atenção foi da queda de uma árvore na estação tubo Passeio Público, na Avenida João Gualberto. Ninguém saiu ferido. Outra ocorrência foi de um risco de desabamento/desmoronamento na Rua José Fabiano Barcik, no bairro Cajuru.

Em caso de problemas causados pelas chuvas, os canais de atendimento para emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

