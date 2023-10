Curitiba volta a ter tempestades e Defesa Civil registra ocorrências

Depois de um domingo (15) sem precipitações, a segunda-feira (16) tem sido chuvosa em Curitiba. A Estação Meteorológica da Defesa Civil de Curitiba registrou volume pluviométrico de 13 milímetros. De acordo com a estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) as rajadas de vento alcançaram 31 km/h.

Em boletim divulgado às 17h30, a Prefeitura de Curitiba informou que o telefone 153 do Centro de Operações da Guarda Municipal recebeu a solicitação de uma queda de árvore, na Avenida João Gualberto, na estação-tubo Passeio Público.

Também foram realizados dois pedidos de fornecimento de lona nos bairros Tarumã e Santa Cândida.

Conforme informações do boletim, não há registro de vítimas e nem de desabrigados na tarde desta segunda.

Alerta laranja para tempestade em Curitiba

Nesta segunda-feira (16), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de alerta laranja para tempestade no Paraná, incluindo Curitiba e região metropolitana.

O risco de temporal, com chuva de até 100 mm para o dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo é válido até a meia-noite desta segunda para todo o estado do Paraná.

Telefones em caso de emergência

Em caso de emergência, a população de Curitiba pode ligar nos seguintes números para pedir ajuda: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba) e 193 (Corpo de Bombeiros).

