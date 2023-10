O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de alerta laranja para tempestade para esta segunda-feira (16). O risco de temporal, com chuva de até 100 mm para o dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo tem vigência até a meia-noite desta segunda para Curitiba, região metropolitana e também todo o estado do Paraná.

Com o risco de temporal, pode haver corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

