O feriadão de Nossa Senhora Aparecida movimentou as estradas do Paraná nos últimos cinco dias. Desde a última quarta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou mais de seis mil motoristas transitando acima da velocidade nas rodovias que cortam o estado. Nas imagens, há registros impressionantes, como o de uma BMW que trafegava a 201 km/h na BR-277, em São Miguel do Iguaçu (PR) e de um Gol a 161 km/h na BR-277, em Paranaguá (PR), ambos feitos no dia 11.

De acordo com a PRF, pela infração gravíssima, estes motoristas estão sujeitos a uma multa de R$ 880,41, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No total, foi registrada no Paraná, uma média de cerca de mais de 50 flagrantes por hora, de veículos acima da velocidade permitida, durante a Operação Aparecida 2023.

Foto: Divulgação/PRF

Centenas de infrações

Encerrada neste domingo (15), a Operação Aparecida também flagrou 528 motoristas ultrapassando em locais proibidos – com quatro flagrantes por hora – e em 275 ocasiões, algum dos ocupantes não utilizava o cinto de segurança. E 69 motoristas foram autuados por embriaguez, com três foram presos por dirigirem embriagados.

Além disso, 43 crianças estavam sem a cadeirinha ou dispositivo de retenção correto, ou com o equipamento irregularmente instalado. Além das multas de velocidade, 2,7 mil multas por diversas infrações foram aplicadas e 191 veículos foram recolhidos por diversas irregularidades.

Acidentes

No Paraná, foram registrados pela PRF nos cinco dias da operação no feriadão, 100 acidentes, com 140 pessoas feridas e seis mortas. Os acidentes com vítimas fatais ocorreram nas rodovias e cidades de:

BR-369: Em Corbélia, às 4h30 do dia 11/10, com uma morte

BR-277: Em Guarapuava, às 22h40, do dia 12/10, com duas mortes

BR-277: Em Céu Azul, às 2h50 do dia 15/10, com uma morte

BR-373: Em Ponta Grossa, às 16h do dia 15/10, com uma morte

BR-116: Em São José dos Pinhais, às 20h30 do dia 15/10, com uma morte

Drogas e crimes de trânsito

Durante a operação, a PRF também apreendeu 1,5 tonelada de maconha e deteve 46 pessoas, 11 por crimes relacionados ao trânsito.

