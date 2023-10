Uma interdição total de pista no quilômetro 71 da BR-116 foi necessária no fim da manhã desta segunda-feira (16). O bloqueio na rodovia, em Campinha Grande do Sul, sentido Curitiba, foi necessário para a retirada de um caminhão do tipo cegonheira que estava acidentado na via.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o serviço foi realizado em cerca de uma hora.

A retirada do veículo ocorreu após apoio da equipe da concessionária Regis Bittencourt, responsável pelo trecho.

