A Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou, na manhã desta segunda-feira (16), trecho da BR-376 sentido sul. O bloqueio, que deve durar aproximadamente 50 minutos, foi necessário para a retirada de um caminhão acidentado.

Segundo a PRF a interdição total de pista ocorre no km 662, porém o caminhão tombado está no km 669.

A passagem de veículos foi interrompido em frente nossa Unidade Operacional que fica antes da Serra do Mar.

A liberação deve ocorrer por volta das 10h45.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!