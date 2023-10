Cena de filme, perseguição com helicóptero, batida em barranco, homem fugindo da polícia e muita confusão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no domingo (15), 398 quilos de maconha em Toledo, na região oeste do Paraná, mas antes disso não teve vida fácil.

Em um vídeo divulgado pela PRF, uma perseguição policial ocorre na PR-239. O suspeito chega a transitar pela contramão, bate em um carro parado e quase atropela um funcionário que trabalhava na sinalização de uma obra em andamento na rodovia. Após se chocar contra um barranco, o homem ainda tentou fugir a pé, mas logo foi alcançado e preso pela equipe da PRF.

Com placas clonadas, o automóvel que ele dirigia havia sido furtado no último mês de agosto, em Cotia, em São Paulo. Aos policiais, o homem de 20 anos, e sem carteira de habilitação, informou que pretendia entregar a carga ilícita em Alto Piquiri (PR), na região noroeste do estado.

Assista ao vídeo da perseguição cinematográfica abaixo:

